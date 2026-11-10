Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rumble A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rumble A lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Rumble A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 259,45 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,493 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,320 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 246,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 100,6 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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