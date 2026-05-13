Rumbl a Aktie

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WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rumble A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rumble A äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rumble A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,325 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 157,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 100,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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