Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rumble A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rumble A äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rumble A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,325 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 157,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 100,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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