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WKN DE: A2P426 / ISIN: US7813863054

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: RumbleON B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RumbleON B wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll RumbleON B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 258,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,73 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,030 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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