Ausblick: RumbleON B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RumbleON B wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,160 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 89,87 Prozent erhöht. Damals waren -1,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,93 Prozent auf 267,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 269,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,377 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,09 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at