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WKN DE: A2P426 / ISIN: US7813863054

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: RumbleON B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RumbleON B stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass RumbleON B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,007 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

RumbleON B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 288,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,053 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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