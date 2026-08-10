Ausblick: RumbleON B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RumbleON B präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RumbleON B -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll RumbleON B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 319,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte RumbleON B 299,9 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -1,380 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at