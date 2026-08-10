RumbleO b Aktie
WKN DE: A2P426 / ISIN: US7813863054
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: RumbleON B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RumbleON B präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RumbleON B -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll RumbleON B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 319,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte RumbleON B 299,9 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -1,380 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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