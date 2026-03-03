Rumo Aktie
WKN DE: A2DNBX / ISIN: BRRAILACNOR9
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rumo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rumo wird am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,215 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 BRL je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,40 Milliarden BRL gegenüber 3,46 Milliarden BRL im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,791 BRL, gegenüber -0,520 BRL je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 13,91 Milliarden BRL, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,94 Milliarden BRL generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rumo SA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Rumo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Rumo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Rumo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Rumo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Rumo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)