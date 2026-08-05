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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Runway Growth Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Runway Growth Finance lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Runway Growth Finance in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 31,1 Millionen USD im Vergleich zu 33,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 129,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 140,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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