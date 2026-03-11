Runway Growth Finance Aktie

Runway Growth Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C53D / ISIN: US78163D1000

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Runway Growth Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Runway Growth Finance präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Runway Growth Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 32,0 Millionen USD im Vergleich zu 30,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 1,89 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 138,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 141,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

