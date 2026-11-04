Runway Growth Finance Aktie
WKN DE: A3C53D / ISIN: US78163D1000
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Runway Growth Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Runway Growth Finance lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,338 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Runway Growth Finance 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 37,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Runway Growth Finance 35,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 141,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 140,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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