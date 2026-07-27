Ausblick: Rush Enterprises A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rush Enterprises A wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,875 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 7,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at