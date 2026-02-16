Rush Enterprise a Aktie
WKN: 724531 / ISIN: US7818462092
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Rush Enterprises A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rush Enterprises A wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,692 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises A 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Rush Enterprises A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,15 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
