Rush Enterprise a Aktie

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WKN: 724531 / ISIN: US7818462092

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Rush Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rush Enterprises A wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,716 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,92 Prozent verringert. Damals waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,85 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rush Enterprises A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,72 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,43 Milliarden USD generiert wurden.

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