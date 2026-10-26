Ausblick: Rush Enterprises A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rush Enterprises A wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,652 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,05 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rush Enterprises A einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,75 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at