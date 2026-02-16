Ausblick: Rush Enterprises B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rush Enterprises B stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,692 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rush Enterprises B ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD – ein Minus von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rush Enterprises B 2,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at