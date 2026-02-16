Rush Enterprise b Aktie
WKN: 901221 / ISIN: US7818463082
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Rush Enterprises B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rush Enterprises B stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,692 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rush Enterprises B ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD – ein Minus von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rush Enterprises B 2,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rush Enterprises IncShs -B-
|
07:01
|Ausblick: Rush Enterprises B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Rush Enterprises B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Rush Enterprises IncShs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Rush Enterprises IncShs -B-
|64,19
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.