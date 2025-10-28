Ausblick: Rush Enterprises B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rush Enterprises B lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Rush Enterprises B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,815 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,17 Prozent.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,26 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at