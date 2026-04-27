Ausblick: Rush Enterprises B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rush Enterprises B wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,716 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rush Enterprises B ein EPS von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rush Enterprises B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD, gegenüber 3,27 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 7,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,43 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at