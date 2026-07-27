Rush Enterprise b Aktie

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WKN: 901221 / ISIN: US7818463082

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Rush Enterprises B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rush Enterprises B wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,875 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rush Enterprises B noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,04 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,27 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahr.

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