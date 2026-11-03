Russel Metals Aktie
WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Russel Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Russel Metals wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,48 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 134,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Russel Metals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,01 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,23 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,64 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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