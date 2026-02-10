Russel Metals Aktie

Russel Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Russel Metals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Russel Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,533 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Russel Metals ein EPS von 0,470 CAD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,12 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,99 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,73 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,67 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,26 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Russel Metals Inc 30,40 -2,56% Russel Metals Inc

