Ausblick: Russel Metals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Russel Metals wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,759 CAD gegenüber 0,750 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,38 Milliarden CAD – ein Plus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Russel Metals 1,17 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,01 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,49 Milliarden CAD, gegenüber 4,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at