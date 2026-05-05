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WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Russel Metals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Russel Metals wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,759 CAD gegenüber 0,750 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,38 Milliarden CAD – ein Plus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Russel Metals 1,17 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,01 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,49 Milliarden CAD, gegenüber 4,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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