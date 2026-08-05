Russel Metals Aktie
WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Russel Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Russel Metals wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,07 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,48 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Russel Metals einen Umsatz von 1,21 Milliarden CAD eingefahren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,04 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,01 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden CAD, gegenüber 4,64 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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