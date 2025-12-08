Ausblick: Rusta Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rusta Registered lässt sich am 09.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rusta Registered die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rusta Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,455 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,89 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,72 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, während im vorherigen Jahr noch 3,10 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,51 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,83 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at