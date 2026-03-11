Rusta AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EWR4 / ISIN: SE0020848356
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rusta Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rusta Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,90 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Rusta Registered einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie eingefahren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent auf 3,72 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 SEK, während im vorherigen Jahr noch 3,10 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,57 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,83 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
