Rusta AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EWR4 / ISIN: SE0020848356

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Rusta Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rusta Registered präsentiert in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK gegenüber 1,10 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,45 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,41 SEK aus. Im Vorjahr waren 3,60 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 13,90 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,60 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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