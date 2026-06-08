Rusta AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EWR4 / ISIN: SE0020848356
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08.06.2026 07:01:06
Ausblick: Rusta Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rusta Registered wird am 09.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,227 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,500 SEK erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,69 Milliarden SEK aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,75 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,10 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 12,61 Milliarden SEK, gegenüber 11,83 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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