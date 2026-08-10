Ausblick: RVRC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RVRC öffnet am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass RVRC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,532 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 423,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 405,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,15 SEK, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2,03 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,93 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at