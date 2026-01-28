Ausblick: RVRC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RVRC wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte RVRC noch 1,12 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 684,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 701,8 Millionen SEK aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,19 SEK, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,06 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,93 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at