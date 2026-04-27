RVRC Aktie
WKN DE: A3CR3B / ISIN: SE0015962485
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: RVRC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RVRC wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,840 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RVRC 0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 524,4 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 486,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 SEK, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,09 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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