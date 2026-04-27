Ausblick: RVRC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RVRC wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,840 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RVRC 0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 524,4 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 486,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 SEK, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,09 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at