Ausblick: RXO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

RXO veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,036 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RXO -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RXO in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie, gegenüber -0,590 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at