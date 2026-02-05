Ausblick: RXO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

RXO wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,019 USD im Vergleich zu -2,170 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 5,76 Milliarden USD, gegenüber 4,55 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at