RxSight Aktie
WKN DE: A3CWDW / ISIN: US78349D1072
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: RxSight gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RxSight lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,335 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei RxSight für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 30,2 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,066 USD je Aktie, gegenüber -0,710 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 131,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 139,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Aktien in diesem Artikel
|RxSight Inc Registered Shs
|8,85
|2,55%
