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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: RxSight stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RxSight wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,299 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll RxSight nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 29,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,288 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,950 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 129,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 134,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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