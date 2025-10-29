Ausblick: Ryan Specialty Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryan Specialty Group A wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,466 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Ryan Specialty Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 611,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,06 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahr.

