Ryan Specialty Group a Aktie
WKN DE: A3CU55 / ISIN: US78351F1075
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ryan Specialty Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ryan Specialty Group A lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,432 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 781,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 694,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,37 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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