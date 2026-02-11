Ausblick: Ryan Specialty Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ryan Specialty Group A wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,490 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ryan Specialty Group A noch -0,230 USD je Aktie verloren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryan Specialty Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 777,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,08 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at