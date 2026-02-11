Ryan Specialty Group a Aktie
WKN DE: A3CU55 / ISIN: US78351F1075
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ryan Specialty Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ryan Specialty Group A wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,490 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ryan Specialty Group A noch -0,230 USD je Aktie verloren.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryan Specialty Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 777,1 Millionen USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,08 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|Ausblick: Ryan Specialty Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Ryan Specialty Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.