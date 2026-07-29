Ausblick: Ryan Specialty Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ryan Specialty Group A wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,598 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryan Specialty Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 873,9 Millionen USD im Vergleich zu 859,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,25 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at