Ausblick: Ryanair gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ryanair wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,24 Prozent auf 3,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 17,92 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at