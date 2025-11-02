Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Kennzahlen im Fokus
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ryanair wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,52 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryanair ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,51 Prozent auf 5,45 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ryanair noch 5,07 Milliarden EUR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,03 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 15,22 Milliarden EUR, gegenüber 13,95 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ryanairmehr Analysen
|21.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
