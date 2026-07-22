Ausblick: Ryder System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ryder System wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ryder System 3,13 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,19 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryder System für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,29 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,64 USD im Vergleich zu 11,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 13,12 Milliarden USD, gegenüber 12,67 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at