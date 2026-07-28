Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ryerson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ryerson gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryerson noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 64,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber -1,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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