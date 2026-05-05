Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ryerson legt Quartalsergebnis vor
Ryerson lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ryerson im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,285 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 51,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,72 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber -1,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 8,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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