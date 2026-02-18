Ausblick: Ryerson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ryerson wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,650 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 400 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,205 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,57 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,60 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at