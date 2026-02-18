Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ryerson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ryerson wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,650 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 400 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,205 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,57 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,60 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryerson Holding Corp.
|
18.02.26
|Ausblick: Ryerson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Ryerson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Ryerson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryerson Holding Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Ryerson Holding Corp.
|20,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.