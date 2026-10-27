Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ryerson stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ryerson lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ryerson die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,430 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryerson ein EPS von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD – ein Plus von 61,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryerson 1,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,45 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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