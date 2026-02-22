Ausblick: Ryman Hospitality Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ryman Hospitality Properties stellt am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,986 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 716,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 647,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,61 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at