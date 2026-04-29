Ausblick: Ryman Hospitality Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryman Hospitality Properties öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ryman Hospitality Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,828 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,00 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 648,3 Millionen USD gegenüber 587,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at