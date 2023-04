Ausblick: Ryohin Keikaku gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ryohin Keikaku wird am 13.04.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,84 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 139,06 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 76,55 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 93,24 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 569,71 Milliarden JPY, gegenüber 496,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at