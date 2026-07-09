Ausblick: Ryohin Keikaku informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryohin Keikaku stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 244,01 Milliarden JPY gegenüber 209,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 120,14 JPY im Vergleich zu 95,92 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 897,28 Milliarden JPY, gegenüber 784,63 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at