Ryohin Keikaku Aktie

Ryohin Keikaku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896506 / ISIN: JP3976300008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 07:01:06

Ausblick: Ryohin Keikaku informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryohin Keikaku stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 244,01 Milliarden JPY gegenüber 209,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 120,14 JPY im Vergleich zu 95,92 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 897,28 Milliarden JPY, gegenüber 784,63 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryohin Keikaku Co. Ltd.

mehr Nachrichten