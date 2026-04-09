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Ryohin Keikaku Aktie

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WKN: 896506 / ISIN: JP3976300008

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09.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ryohin Keikaku zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryohin Keikaku präsentiert in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 18,96 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,48 Prozent verringert. Damals waren 19,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,49 Prozent auf 203,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 112,99 JPY, gegenüber 95,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 880,52 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 784,63 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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