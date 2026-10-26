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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: S&P Global zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S&P Global wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,43 USD je Aktie gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,89 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 14,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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